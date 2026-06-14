Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаити – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

Гаити – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

14 июня, 02:50
Гаити
14.06.2026, воскресенье, 04:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Шотландия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гаити
1
Джонни Пласид
(К) ВР
8
Мартин Эксперьянс
ЛЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Гаити
23
Жозюэ Дюверже
ВР
12
Александр Пьер
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
16
Ленни Жозеф
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
12
Лиам Келли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пласид
8
Эксперьянс
5
Делкруа
4
Аде
2
Аркю
17
Жан-Жак
10
Беллегард
11
Дидсон
15
Провиденсе
20
Пьеррот
18
Изидор
4-3-1-2
1
Ганн
3
Робертсон
5
Хэнли
13
Хендри
2
Хики
4
Мактоминей
19
Фергюсон
7
МакГинн
17
Доук
10
Адамс
20
Шенклэнд
11
Дидсон
21
Касимир
21
Касимир
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
16
Жозеф
18
Изидор
15
Провиденсе
19
Фортюн
19
Фортюн
15
Провиденсе
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
20
Шенклэнд
23
МакЛин
23
МакЛин
20
Шенклэнд
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
7
МакГинн
25
Кертис
25
Кертис
7
МакГинн
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Гаити
Шотландия
23
Жозюэ Дюверже
ВР
12
Александр Пьер
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
21
Крейг Гордон
ВР
12
Лиам Келли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
23
Жозюэ Дюверже
ВР
12
Александр Пьер
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
12
Лиам Келли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Гаити - Шотландия
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
21
Офсайды
3
1
Количество передач
431
374
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию Гаити против Шотландии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гаити – Шотландия

Гаити – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Шотландия Гаити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
1
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
Вчера, 13:57
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+