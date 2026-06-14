Составы команд
Гаити
Гаити
4-1-1-1-3
1
Пласид
8
Эксперьянс
5
Делкруа
4
Аде
2
Аркю
17
Жан-Жак
10
Беллегард
11
Дидсон
15
Провиденсе
20
Пьеррот
18
Изидор
4-3-1-2
1
Ганн
3
Робертсон
5
Хэнли
13
Хендри
2
Хики
4
Мактоминей
19
Фергюсон
7
МакГинн
17
Доук
10
Адамс
20
Шенклэнд
11
Дидсон
21
Касимир
21
Касимир
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
16
Жозеф
18
Изидор
15
Провиденсе
19
Фортюн
19
Фортюн
15
Провиденсе
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
20
Шенклэнд
23
МакЛин
23
МакЛин
20
Шенклэнд
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
7
МакГинн
25
Кертис
25
Кертис
7
МакГинн
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Гаити
Шотландия
23
Жозюэ Дюверже
ВР
12
Александр Пьер
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
21
Крейг Гордон
ВР
12
Лиам Келли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
23
Жозюэ Дюверже
ВР
12
Александр Пьер
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
12
Лиам Келли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Гаити - Шотландия
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
21
Офсайды
3
1
Количество передач
431
374
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию Гаити против Шотландии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гаити – Шотландия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»