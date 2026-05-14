14.05.2026, четверг, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-1-2-2-2
44
Клещук
16
Заяц
4
Гаврилович
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
10
Лаптев
11
Симоненко
4-1-2-1-2
12
Шапко
19
Бруй
33
Музыченко
2
Кендыш
23
Василенко
29
Лапун
8
Балбух
11
10
Лебедев
34
Петренко
77
Артюх
9
Леонович
14
Пашевич
14
Пашевич
9
Леонович
33
Сотников
21
Ковалевич
21
Ковалевич
33
Сотников
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
77
Артюх
27
Саркисян
27
Саркисян
77
Артюх
8
Балбух
20
Гусев
20
Гусев
8
Балбух
34
Петренко
9
Пенчук
9
Пенчук
34
Петренко
Остались в запасе
Гомель
Барановичи
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Гомель - Барановичи
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Барановичи», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Барановичи»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»