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  • «Гомель» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

«Гомель» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

14 мая, 16:50
Гомель
14.05.2026, четверг, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Барановичи
68' К. Данилин 75' Д. Лаптев
13' С. Кендыш 31' А. Петренко 73' М. Артюх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
8
Вадим Балбух
ЦП
11
N. Ivanov
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
20
Богдан Гусев
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-2-2-2
44
Клещук
16
Заяц
4
Гаврилович
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
10
Лаптев
11
Симоненко
4-1-2-1-2
12
Шапко
19
Бруй
33
Музыченко
2
Кендыш
23
Василенко
29
Лапун
8
Балбух
11
10
Лебедев
34
Петренко
77
Артюх
9
Леонович
14
Пашевич
14
Пашевич
9
Леонович
33
Сотников
21
Ковалевич
21
Ковалевич
33
Сотников
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
77
Артюх
27
Саркисян
27
Саркисян
77
Артюх
8
Балбух
20
Гусев
20
Гусев
8
Балбух
34
Петренко
9
Пенчук
9
Пенчук
34
Петренко
Остались в запасе
Гомель
Барановичи
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Гомель - Барановичи
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Барановичи», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Барановичи»

«Гомель» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Барановичи Гомель
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