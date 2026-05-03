03.05.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-1-2
13
Сорья
5
Абкар
22
Дуарте
3
26
Фемения
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
10
Сатриано
32
Васкес
3-3-1-1-2
13
Баталья
33
Вертроувд
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
6
Гумбау
18
Эспино
6
Сисс
19
де Фрутос
18
Алемао
10
Камельо
33
Лисо
15
Рико
15
Рико
33
Лисо
6
Милья
14
Муньос
14
Муньос
6
Милья
26
Фемения
22
Санкрис
22
Санкрис
26
Фемения
32
Васкес
9
Майорал
9
Майорал
32
Васкес
3
11
Камара
11
Камара
3
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
18
Алемао
17
Рацу
17
Рацу
18
Алемао
19
де Фрутос
8
Лопес
8
Лопес
19
де Фрутос
6
Гумбау
23
Валентин
23
Валентин
6
Гумбау
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Хетафе
Точно не сыграют
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
3
5
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
22
Офсайды
1
2
Количество передач
289
245
Сейвы
4
3
Точность передач %
65
65
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.83
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Райо Вальекано», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»