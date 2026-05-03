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  • «Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 16:05
Хетафе
03.05.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
38' С. Камельо 73' Р. Нтека
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
(К) ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
6
Damián Cáceres
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
5
Абкар
22
Дуарте
3
26
Фемения
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
10
Сатриано
32
Васкес
3-3-1-1-2
13
Баталья
33
Вертроувд
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
6
Гумбау
18
Эспино
6
Сисс
19
де Фрутос
18
Алемао
10
Камельо
33
Лисо
15
Рико
15
Рико
33
Лисо
6
Милья
14
Муньос
14
Муньос
6
Милья
26
Фемения
22
Санкрис
22
Санкрис
26
Фемения
32
Васкес
9
Майорал
9
Майорал
32
Васкес
3
11
Камара
11
Камара
3
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
18
Алемао
17
Рацу
17
Рацу
18
Алемао
19
де Фрутос
8
Лопес
8
Лопес
19
де Фрутос
6
Гумбау
23
Валентин
23
Валентин
6
Гумбау
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Хетафе
Точно не сыграют
Даконам Джене
ЦЗ
Хуанми
ЦФ
Марио Мартин
ЦП
Саид Ромеро
ЦЗ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Альваро Гарсия
ЛВ
Луис Фелипе
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Иси Палазон
ПВ
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
3
5
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
22
Офсайды
1
2
Количество передач
289
245
Сейвы
4
3
Точность передач %
65
65
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.83
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Райо Вальекано», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Райо Вальекано»

«Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Хетафе
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