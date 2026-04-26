26.04.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-2-2
25
Карденас
29
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
11
Акомах
7
Палазон
77
Мартин
10
Камельо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
18
Солер
8
Турриэнтес
14
Кубо
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Оскарссон
7
Палазон
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Палазон
77
Мартин
4
Диас
4
Диас
77
Мартин
10
Камельо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Камельо
8
Лопес
21
Перес
21
Перес
8
Лопес
32
Менди
18
Алемао
18
Алемао
32
Менди
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
9
Оскарссон
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
9
Оскарссон
14
Кубо
24
Сучич
24
Сучич
14
Кубо
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
6
1
4
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
ВАР
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
412
300
Сейвы
5
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.38
2.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала Сосьедад», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»