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«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 13:50
Райо Вальекано
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
30' С. Камельо 84' Ф. Лежен 90+9' Алемао
22' М. Оярсабаль 63' О. Стейнн Оскарссон 76' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
4-2-2-2
25
Карденас
29
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
11
Акомах
7
Палазон
77
Мартин
10
Камельо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
18
Солер
8
Турриэнтес
14
Кубо
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Оскарссон
7
Палазон
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Палазон
77
Мартин
4
Диас
4
Диас
77
Мартин
10
Камельо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Камельо
8
Лопес
21
Перес
21
Перес
8
Лопес
32
Менди
18
Алемао
18
Алемао
32
Менди
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
9
Оскарссон
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
9
Оскарссон
14
Кубо
24
Сучич
24
Сучич
14
Кубо
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Аугусто Баталья
ВР
Альваро Гарсия
ЛВ
Луис Фелипе
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Ранди Нтека
АП
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Игор Субельдия
ЦЗ
Хон Каррикабуру
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
6
1
4
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
ВАР
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
412
300
Сейвы
5
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.38
2.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала Сосьедад», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»

«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Райо Вальекано
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