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  • «Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 19:50
Райо Вальекано
23.04.2026, четверг, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
87' С. Камельо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
13
Аугусто Баталья
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
26
Miguel Londoño
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
4-3-2-1
25
Карденас
18
Эспино
33
Вертроувд
29
Чаваррия
17
Рацу
6
Сисс
4
Диас
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Алемао
3-1-2-2-2
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
20
Калеро
6
Кабрера
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
19
Кике
9
Фернандес
33
Вертроувд
2
Мумин
2
Мумин
33
Вертроувд
18
Алемао
6
Гумбау
6
Гумбау
18
Алемао
23
Валентин
8
Лопес
8
Лопес
23
Валентин
18
Эспино
11
Акомах
11
Акомах
18
Эспино
4
Диас
10
Камельо
10
Камельо
4
Диас
11
Милья
12
Рубио
12
Рубио
11
Милья
20
Калеро
16
Ридель
16
Ридель
20
Калеро
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
9
Фернандес
11
Террац
11
Террац
9
Фернандес
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
30
Juanpe
ВР
13
Аугусто Баталья
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
26
Miguel Londoño
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
13
Аугусто Баталья
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
26
Miguel Londoño
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Альваро Гарсия
ЛВ
Луис Фелипе
ЦЗ
Флориан Лежен
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Нобель Менди
ЦЗ
Ранди Нтека
АП
Эспаньол
Точно не сыграют
Урко Гонсалес
ЦЗ
Хави Пуадо
ЛВ
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
2
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
331
295
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эспаньола», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Эспаньол»

«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Райо Вальекано
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