23.04.2026, четверг, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-3-2-1
25
Карденас
18
Эспино
33
Вертроувд
29
Чаваррия
17
Рацу
6
Сисс
4
Диас
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Алемао
3-1-2-2-2
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
20
Калеро
6
Кабрера
20
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
19
Кике
9
Фернандес
33
Вертроувд
2
Мумин
2
Мумин
33
Вертроувд
18
Алемао
6
Гумбау
6
Гумбау
18
Алемао
23
Валентин
8
Лопес
8
Лопес
23
Валентин
18
Эспино
11
Акомах
11
Акомах
18
Эспино
4
Диас
10
Камельо
10
Камельо
4
Диас
11
Милья
12
Рубио
12
Рубио
11
Милья
20
Калеро
16
Ридель
16
Ридель
20
Калеро
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
9
Фернандес
11
Террац
11
Террац
9
Фернандес
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
30
Juanpe
ВР
13
Аугусто Баталья
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
26
Miguel Londoño
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
13
Аугусто Баталья
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
26
Miguel Londoño
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
2
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
331
295
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эспаньола», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»