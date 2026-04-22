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  • «Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 20:50
Аталанта
22.04.2026, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Лацио
86' М. Пашалич
84' А. Романьоли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лацио
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
3-2-2-3
40
Мотта
34
Хила
26
Романьоли
4
Патрик
77
Марушич
17
Тавареш
24
Тэйлор
70
Башич
14
Нослин
22
Кансельери
10
Дзакканьи
42
Скальвини
5
Аганор
5
Аганор
42
Скальвини
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
47
Бернаскони
16
Белланова
16
Белланова
47
Бернаскони
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
70
Башич
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
70
Башич
4
Патрик
32
Катальди
32
Катальди
4
Патрик
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Лацио
3
3
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
2
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
10
Офсайды
2
0
Количество передач
830
422
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
14
4
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Аталанты», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Аталанта»

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Лацио
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