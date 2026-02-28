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  • «Райо Вальекано» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Райо Вальекано» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 14:50
Райо Вальекано
28.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
35' Х. де Фрутос
47' И. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
6
Гумбау
6
Сисс
18
Гарсия
7
Палазон
11
Акомах
19
де Фрутос
4-2-2-2
1
Симон
12
Аресо
4
Ляпорт
3
Вивиан
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
32
Менди
23
Валентин
23
Валентин
32
Менди
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
11
Акомах
18
Алемао
18
Алемао
11
Акомах
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
17
Офсайды
3
0
Количество передач
309
301
Сейвы
1
6
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.54
xGP (предотвращенные голы)
1.56
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетика», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетик»

«Райо Вальекано» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Райо Вальекано
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