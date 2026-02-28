28.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
6
Гумбау
6
Сисс
18
Гарсия
7
Палазон
11
Акомах
19
де Фрутос
4-2-2-2
1
Симон
12
Аресо
4
Ляпорт
3
Вивиан
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
32
Менди
23
Валентин
23
Валентин
32
Менди
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
11
Акомах
18
Алемао
18
Алемао
11
Акомах
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Атлетик
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
17
Офсайды
3
0
Количество передач
309
301
Сейвы
1
6
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.54
xGP (предотвращенные голы)
1.56
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетика», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»