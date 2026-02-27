27.02.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
6
Дукуре
12
Омобамиделе
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
20
Годо
42
Уаттара
10
Энкисо
9
Паничелли
22
Морейра
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
5
Сарр
4
Челик
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
22
Саид
29
Эдуард
20
Годо
24
Хегсберг
24
Хегсберг
20
Годо
22
Морейра
8
Ойеделе
8
Ойеделе
22
Морейра
28
Томассон
21
Айдара
21
Айдара
28
Томассон
22
Саид
19
Сима
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пьер Саж
Страсбур
Точно не сыграют
Под вопросом
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Страсбур - Ланс
2
2
Всего ударов по воротам
8
25
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
533
409
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
1
16
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ланс», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ланс»
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Источник: «Бомбардир»