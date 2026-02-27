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  • «Страсбур» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Страсбур» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 21:35
Страсбур
27.02.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
18' Х. Паничелли
62' М. Сангаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
6
Дукуре
12
Омобамиделе
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
20
Годо
42
Уаттара
10
Энкисо
9
Паничелли
22
Морейра
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
5
Сарр
4
Челик
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
22
Саид
29
Эдуард
20
Годо
24
Хегсберг
24
Хегсберг
20
Годо
22
Морейра
8
Ойеделе
8
Ойеделе
22
Морейра
28
Томассон
21
Айдара
21
Айдара
28
Томассон
22
Саид
19
Сима
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пьер Саж
Страсбур
Точно не сыграют
Эмануэль Эмега
ЦФ
Под вопросом
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Ланс
Точно не сыграют
Рубен Агилар
ПЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Статистика матча Страсбур - Ланс
2
2
Всего ударов по воротам
8
25
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
533
409
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
1
16
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ланс», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ланс»

«Страсбур» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Страсбур
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