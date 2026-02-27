27.02.2026, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
4-2-2-2
71
Федотов
70
Кирюханцев
77
Кох
22
2
10
Себерио
8
Миронюк
99
Рохас
6
Ковалец
77
20
Сидун
35
Нещерет
71
Суркис
71
Суркис
35
Нещерет
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
8
Яцык
8
Яцык
10
Шапаренко
70
Редушко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
70
Редушко
77
Кох
3
Григоращук
3
Григоращук
77
Кох
6
Ковалец
28
28
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
99
Рохас
10
10
99
Рохас
Остались в запасе
Динамо К
Эпицентр
51
Валентин Моргун
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Динамо К - Эпицентр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Эпицентра», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»