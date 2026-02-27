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  • «Динамо» Киев – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Динамо» Киев – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 13:20
Динамо К
27.02.2026, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Эпицентр
36' В. Бражко (П) 49' М. Пономаренко 53' М. Пономаренко 65' А. Ярмоленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
4-2-2-2
71
Федотов
70
Кирюханцев
77
Кох
22
2
10
Себерио
8
Миронюк
99
Рохас
6
Ковалец
77
20
Сидун
35
Нещерет
71
Суркис
71
Суркис
35
Нещерет
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
8
Яцык
8
Яцык
10
Шапаренко
70
Редушко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
70
Редушко
77
Кох
3
Григоращук
3
Григоращук
77
Кох
6
Ковалец
28
28
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
99
Рохас
10
10
99
Рохас
Остались в запасе
Динамо К
Эпицентр
51
Валентин Моргун
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Динамо К - Эпицентр
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Желтые карточки
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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Эпицентра», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эпицентр»

«Динамо» Киев – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Динамо К
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