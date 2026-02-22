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  • «Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 15:20
Шахтер
22.02.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
67' Л. Траоре 71' Л. Траоре 82' Л. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
7
V. Paulo
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
18
Eriki
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-3-2-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
29
Назарина
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
49
Мейреллес
3-2-2-4
47
Педросо
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
35
Фернандо
8
Чачуа
27
Федор
33
26
Костенко
23
Бабукарра
29
17
Тобиас
22
Конопля
22
Конопля
17
Тобиас
10
Педриньо
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Педриньо
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
30
Алиссон
30
Алиссон
19
Бондаренко
49
Мейреллес
2
Траоре
2
Траоре
49
Мейреллес
35
Фернандо
20
Сапуга
20
Сапуга
35
Фернандо
26
Костенко
7
7
26
Костенко
8
Чачуа
33
Шах
33
Шах
8
Чачуа
27
Федор
37
Бруниньо
37
Бруниньо
27
Федор
33
70
Алькаин
70
Алькаин
33
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Карпат», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Карпаты»

«Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Шахтер
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