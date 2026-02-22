22.02.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-3-2-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
29
Назарина
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
49
Мейреллес
3-2-2-4
47
Педросо
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
35
Фернандо
8
Чачуа
27
Федор
33
26
Костенко
23
Бабукарра
29
17
Тобиас
22
Конопля
22
Конопля
17
Тобиас
10
Педриньо
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Педриньо
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
30
Алиссон
30
Алиссон
19
Бондаренко
49
Мейреллес
2
Траоре
2
Траоре
49
Мейреллес
35
Фернандо
20
Сапуга
20
Сапуга
35
Фернандо
26
Костенко
7
7
26
Костенко
8
Чачуа
33
Шах
33
Шах
8
Чачуа
27
Федор
37
Бруниньо
37
Бруниньо
27
Федор
33
70
Алькаин
70
Алькаин
33
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Карпат», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»