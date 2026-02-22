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  • «Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 12:50
Колос
22.02.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Полесье
25' А. Гуцуляк 68' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
2-1-3-3-1
31
Пахолюк
3
Козик
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
47
70
Климчук
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
47
11
Тахири
11
Тахири
47
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
55
Крушинский
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
55
Крушинский
7
Назаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
7
Назаренко
14
Эмерллаху
45
Брагару
45
Брагару
14
Эмерллаху
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
Остались в запасе
Колос
Полесье
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Колос - Полесье
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Полесья», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Полесье»

«Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Колос
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