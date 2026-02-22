22.02.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
2-1-3-3-1
31
Пахолюк
3
Козик
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
47
70
Климчук
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
47
11
Тахири
11
Тахири
47
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
55
Крушинский
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
55
Крушинский
7
Назаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
7
Назаренко
14
Эмерллаху
45
Брагару
45
Брагару
14
Эмерллаху
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
Остались в запасе
Колос
Полесье
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Колос - Полесье
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Полесья», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»