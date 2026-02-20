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  • «Атлетик» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Атлетик» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 21:50
Атлетик
20.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
64' Г. Гурусета 89' Г. Гурусета (П)
68' А. Силва (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
28
Эдер Гарсия
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
John Donald
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
17
Хосан
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Ляпорт
15
Леке
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-1-2-3
1
Дитуро
23
Чуст
6
Бигас
27
Петро
18
Агуадо
14
Фебас
20
Моренте
21
Сепеда
19
Силва
30
Родригес
11
Валера
15
Леке
12
Аресо
12
Аресо
15
Леке
20
Рего
6
Весга
6
Весга
20
Рего
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
46
Гомес
28
Гарсия
28
Гарсия
46
Гомес
9
Уильямс
19
Изета
19
Изета
9
Уильямс
11
Валера
17
Педроса
17
Педроса
11
Валера
27
Петро
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
27
Петро
20
Моренте
2
Сангаре
2
Сангаре
20
Моренте
6
Бигас
32
32
6
Бигас
30
Родригес
17
Мир
17
Мир
30
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Иньяки Пенья
ВР
15
John Donald
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
15
John Donald
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
Точно не сыграют
Микель Хаурегисар
ЦП
Ерай Альварес
ЦЗ
Алекс Беренгер
ПВ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Эльче
Точно не сыграют
Грэйди Диангана
ЦП
Эктор Форт
ПЗ
Статистика матча Атлетик - Эльче
3
3
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
9
Офсайды
3
2
Количество передач
348
440
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.82
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эльче», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эльче»

«Атлетик» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Атлетик
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