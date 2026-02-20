20.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Ляпорт
15
Леке
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-1-2-3
1
Дитуро
23
Чуст
6
Бигас
27
Петро
18
Агуадо
14
Фебас
20
Моренте
21
Сепеда
19
Силва
30
Родригес
11
Валера
15
Леке
12
Аресо
12
Аресо
15
Леке
20
Рего
6
Весга
6
Весга
20
Рего
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
46
Гомес
28
Гарсия
28
Гарсия
46
Гомес
9
Уильямс
19
Изета
19
Изета
9
Уильямс
11
Валера
17
Педроса
17
Педроса
11
Валера
27
Петро
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
27
Петро
20
Моренте
2
Сангаре
2
Сангаре
20
Моренте
6
Бигас
32
32
6
Бигас
30
Родригес
17
Мир
17
Мир
30
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Иньяки Пенья
ВР
15
John Donald
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
15
John Donald
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Эльче
3
3
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
9
Офсайды
3
2
Количество передач
348
440
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.82
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эльче», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»