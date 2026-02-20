20.02.2026, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
4-1-1-2-2
1
Герета
93
Роман
17
Слюсар
2
75
Китела
6
Пидгурский
56
10
Притула
30
Таллес
9
79
18
Тымчик
18
Тымчик
8
Пихаленок
91
Михайленко
91
Михайленко
8
Пихаленок
11
Пономаренко
39
Герреро
39
Герреро
11
Пономаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
70
Редушко
16
Огундана
16
Огундана
70
Редушко
9
65
65
9
50
50
30
Таллес
2
2
30
Таллес
79
21
21
79
Остались в запасе
Динамо К
Рух
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Игорь Костюк
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
52
Kyrylo Rybak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
52
Kyrylo Rybak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Руха», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»