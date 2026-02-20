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  • «Динамо» Киев – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Динамо» Киев – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 17:38
Динамо К
20.02.2026, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рух
75' М. Пономаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
50
Ivan Denysov
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
21
Tutti
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
4-1-1-2-2
1
Герета
93
Роман
17
Слюсар
2
75
Китела
6
Пидгурский
56
10
Притула
30
Таллес
9
79
18
Тымчик
18
Тымчик
8
Пихаленок
91
Михайленко
91
Михайленко
8
Пихаленок
11
Пономаренко
39
Герреро
39
Герреро
11
Пономаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
70
Редушко
16
Огундана
16
Огундана
70
Редушко
9
65
65
9
50
50
30
Таллес
2
2
30
Таллес
79
21
21
79
Остались в запасе
Динамо К
Рух
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Игорь Костюк
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
52
Kyrylo Rybak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
52
Kyrylo Rybak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Руха», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух»

«Динамо» Киев – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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