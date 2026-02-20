Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верес» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Верес» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 15:20
Верес
20.02.2026, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Полтава
45' К. Ципот 50' И. Харатин (П) 65' Д. Ндукве
7' М. Марусич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
30
Эмин Куйович
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
24
Святослав Шаповалов
ОП
11
Александр Пятов
ЦП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
1-1-1-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
Стамулис
4
Ципот
19
Гонсалвеш
30
Ндукве
4-3-1-2
1
2
Кононов
12
95
33
Веремиенко
30
Куйович
15
7
8
Одарюк
14
Марусич
38
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
30
Ндукве
71
71
30
Ндукве
19
Гонсалвеш
80
Баия
80
Баия
19
Гонсалвеш
7
44
Плахтырь
44
Плахтырь
7
30
Куйович
11
Пятов
11
Пятов
30
Куйович
93
Кобзарь
93
Кобзарь
8
Одарюк
24
24
8
Одарюк
Остались в запасе
Верес
Полтава
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Георгий Куция
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ОП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Георгий Куция
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Остались в запасе
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ОП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Верес - Полтава
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полтавы», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Полтава»

«Верес» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Верес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+