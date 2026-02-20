20.02.2026, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-1-1-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
Стамулис
4
Ципот
19
Гонсалвеш
30
Ндукве
4-3-1-2
1
2
Кононов
12
95
33
Веремиенко
30
Куйович
15
7
8
Одарюк
14
Марусич
38
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
30
Ндукве
71
71
30
Ндукве
19
Гонсалвеш
80
Баия
80
Баия
19
Гонсалвеш
7
44
Плахтырь
44
Плахтырь
7
30
Куйович
11
Пятов
11
Пятов
30
Куйович
93
Кобзарь
93
Кобзарь
8
Одарюк
24
24
8
Одарюк
Остались в запасе
Верес
Полтава
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Георгий Куция
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ОП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Георгий Куция
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
Остались в запасе
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ОП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Верес - Полтава
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полтавы», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полтава»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»