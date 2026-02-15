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  • «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

15 февраля, 18:20
РБ Лейпциг
15.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
70' Я. Диоманде 89' Б. Груда
52' М. Амура 78' М. Сванберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
(К) ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
10
Брайан Груда
ПВ
25
Ян Диоманде
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Мохамед Амура
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
3-2-3-2
25
Гулачи
35
Финкграфе
4
Орбан
39
Хенрикс
13
Зайвальд
21
Шлагер
7
Нуса
21
Баумгартнер
10
Груда
40
Хардер
25
Диоманде
4-2-2-2
25
Грабара
26
Кумбеди
4
Йенц
3
Вавро
24
Белосян
14
Майер
27
Арнольд
24
Эриксен
14
Дагхим
7
Сиогаи
9
Амура
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
13
Зайвальд
23
Люкеба
23
Люкеба
13
Зайвальд
39
Хенрикс
17
Баку
17
Баку
39
Хенрикс
7
Нуса
11
Бакайоко
11
Бакайоко
7
Нуса
40
Хардер
40
Ромуло
40
Ромуло
40
Хардер
14
Дагхим
18
Аджетей
18
Аджетей
14
Дагхим
9
Амура
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
9
Амура
7
Сиогаи
32
Сванберг
32
Сванберг
7
Сиогаи
14
Майер
17
Пейчинович
17
Пейчинович
14
Майер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Даниэль Бауэр
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Давид Раум
ЛЗ
Sani Suleiman
ЦФ
A. Thomas
Вольфсбург
Точно не сыграют
Килиан Фишер
ПЗ
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Йоаким Меле
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Под вопросом
Патрик Виммер
ПВ
Йеспер Линдстрем
АП
Кевин Паредес
ЛП
Аарон Центер
ЛЗ
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
10
Количество передач
692
328
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.94
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Вольфсбурга», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Вольфсбург»

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг
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