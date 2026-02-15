15.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-2-3-2
25
Гулачи
35
Финкграфе
4
Орбан
39
Хенрикс
13
Зайвальд
21
Шлагер
7
Нуса
21
Баумгартнер
10
Груда
40
Хардер
25
Диоманде
4-2-2-2
25
Грабара
26
Кумбеди
4
Йенц
3
Вавро
24
Белосян
14
Майер
27
Арнольд
24
Эриксен
14
Дагхим
7
Сиогаи
9
Амура
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
13
Зайвальд
23
Люкеба
23
Люкеба
13
Зайвальд
39
Хенрикс
17
Баку
17
Баку
39
Хенрикс
7
Нуса
11
Бакайоко
11
Бакайоко
7
Нуса
40
Хардер
40
Ромуло
40
Ромуло
40
Хардер
14
Дагхим
18
Аджетей
18
Аджетей
14
Дагхим
9
Амура
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
9
Амура
7
Сиогаи
32
Сванберг
32
Сванберг
7
Сиогаи
14
Майер
17
Пейчинович
17
Пейчинович
14
Майер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Даниэль Бауэр
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
10
Количество передач
692
328
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.94
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Вольфсбурга», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»