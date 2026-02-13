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  • «Эльче» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Эльче» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 21:50
Эльче
13.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
15
John Donald
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Дитуро
27
Петро
6
Бигас
23
Чуст
18
Агуадо
14
Фебас
21
Сепеда
20
Моренте
11
Валера
19
Силва
30
Родригес
4-2-1-2-1
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Галан
6
Торро
8
Муньос
10
Орос
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
18
Нету
18
Нету
20
Моренте
7
Сантьяго
7
Сантьяго
20
Моренте
19
Силва
17
Мир
17
Мир
19
Силва
8
Муньос
7
Монкайола
7
Монкайола
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
6
Торро
29
Осамбела
29
Осамбела
6
Торро
23
Муньос
18
Моро
18
Моро
23
Муньос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Алессио Лиски
Эльче
Точно не сыграют
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Эктор Форт
ПЗ
Хосан
ПВ
Под вопросом
Грэйди Диангана
ЦП
Осасуна
Точно не сыграют
Энцо Бойомо
ЦЗ
Икер Бенито
ПВ
Статистика матча Эльче - Осасуна
2
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
18
Офсайды
0
4
Количество передач
457
258
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.77
xGP (предотвращенные голы)
1.11
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Осасуны», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Осасуна»

«Эльче» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Эльче
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