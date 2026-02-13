Составы команд
Эльче
Эльче
3-1-1-2-3
1
Дитуро
27
Петро
6
Бигас
23
Чуст
18
Агуадо
14
Фебас
21
Сепеда
20
Моренте
11
Валера
19
Силва
30
Родригес
4-2-1-2-1
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Галан
6
Торро
8
Муньос
10
Орос
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
18
Нету
18
Нету
20
Моренте
7
Сантьяго
7
Сантьяго
20
Моренте
19
Силва
17
Мир
17
Мир
19
Силва
8
Муньос
7
Монкайола
7
Монкайола
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
6
Торро
29
Осамбела
29
Осамбела
6
Торро
23
Муньос
18
Моро
18
Моро
23
Муньос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Алессио Лиски
Эльче
Точно не сыграют
Под вопросом
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Осасуна
2
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
18
Офсайды
0
4
Количество передач
457
258
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.77
xGP (предотвращенные голы)
1.11
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Осасуны», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»