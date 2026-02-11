11.02.2026, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-2-2-3
1
Скорупски
33
Миранда
41
Витик
26
Лукуми
19
Фергюсон
6
Моро
28
Камбьяги
20
Цортеа
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
3-1-4-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
6
Ровелла
11
Исаксен
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
3
Пеллегрини
9
Педро
70
Мальдини
26
Лукуми
5
Хелланд
5
Хелланд
26
Лукуми
21
Одгор
19
Сом
19
Сом
21
Одгор
6
Моро
19
Фройлер
19
Фройлер
6
Моро
28
Камбьяги
10
Бернардески
10
Бернардески
28
Камбьяги
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
70
Мальдини
22
Диа
22
Диа
70
Мальдини
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
497
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио»», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лацио»»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»