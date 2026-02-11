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  • «Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 21:50
Болонья
11.02.2026, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Лацио
30' С. Кастро
48' Т. Нослин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
3-2-2-3
1
Скорупски
33
Миранда
41
Витик
26
Лукуми
19
Фергюсон
6
Моро
28
Камбьяги
20
Цортеа
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
3-1-4-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
6
Ровелла
11
Исаксен
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
3
Пеллегрини
9
Педро
70
Мальдини
26
Лукуми
5
Хелланд
5
Хелланд
26
Лукуми
21
Одгор
19
Сом
19
Сом
21
Одгор
6
Моро
19
Фройлер
19
Фройлер
6
Моро
28
Камбьяги
10
Бернардески
10
Бернардески
28
Камбьяги
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
70
Мальдини
22
Диа
22
Диа
70
Мальдини
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
497
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио»», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лацио»»

https://bmbrdr.ru/2r06p6

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Лацио Болонья
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