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  • «Гавр» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Гавр» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 18:05
Гавр
08.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
26' С. Загаду 54' И. Сумаре
36' М. Годо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
1
Диав Мори
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
27
Энцо Коффи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
43
Yoann Becker
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мори
77
Него
29
Загаду
12
Санганте
13
Дукуре
29
Гурна
26
Эбоног
30
Ндиайе
17
Буфал
22
Сумаре
27
Коффи
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Мванга
6
Дукуре
24
Хегсберг
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
20
Годо
22
Морейра
9
Паничелли
27
Коффи
12
Пембеле
12
Пембеле
27
Коффи
12
Санганте
4
Льорис
4
Льорис
12
Санганте
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
26
Эбоног
78
Мосенго
78
Мосенго
26
Эбоног
13
Дукуре
38
Саматта
38
Саматта
13
Дукуре
6
Мванга
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Мванга
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
10
Энкисо
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Энкисо
Остались в запасе
Гавр
Страсбур
77
Лионель М'Паси
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Гэри О'Нил
Гавр
Точно не сыграют
Абдулайе Туре
ОП
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
Аюму Секо
ЦЗ
Страсбур
Точно не сыграют
Эмануэль Эмега
ЦФ
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Статистика матча Гавр - Страсбур
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
388
387
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Страсбура», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Страсбур»

«Гавр» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Гавр
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