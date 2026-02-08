08.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
4-1-2-2-1
1
Мори
77
Него
29
Загаду
12
Санганте
13
Дукуре
29
Гурна
26
Эбоног
30
Ндиайе
17
Буфал
22
Сумаре
27
Коффи
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Мванга
6
Дукуре
24
Хегсберг
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
20
Годо
22
Морейра
9
Паничелли
27
Коффи
12
Пембеле
12
Пембеле
27
Коффи
12
Санганте
4
Льорис
4
Льорис
12
Санганте
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
26
Эбоног
78
Мосенго
78
Мосенго
26
Эбоног
13
Дукуре
38
Саматта
38
Саматта
13
Дукуре
6
Мванга
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Мванга
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
10
Энкисо
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Энкисо
Остались в запасе
Гавр
Страсбур
77
Лионель М'Паси
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Гэри О'Нил
Гавр
Точно не сыграют
Страсбур
Точно не сыграют
Статистика матча Гавр - Страсбур
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
388
387
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Страсбура», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»