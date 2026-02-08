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  • «Атлетик» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Атлетик» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 17:05
Атлетик
08.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Леванте
29' Г. Гурусета 34' Г. Гурусета 86' Н. Серрано 90+9' Р. Наварро
81' У. Эльхесабаль 90+4' Й. Оласагасти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
4
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
4-2-2-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
8
Рагубер
18
Мартинес
26
Тунде
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
22
Серрано
15
Леке
15
Леке
22
Серрано
11
Гурусета
23
Наварро
23
Наварро
11
Гурусета
18
Хаурегисар
20
Рего
20
Рего
18
Хаурегисар
10
Уильямс
44
Санчес
44
Санчес
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
4
де ла Фуэнте
4
Эльхесабаль
4
Эльхесабаль
4
де ла Фуэнте
8
Альварес
16
Арриага
16
Арриага
8
Альварес
18
Мартинес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
18
Мартинес
Арриага
27
Кортес
27
Кортес
Арриага
8
Рагубер
14
Лосада
14
Лосада
8
Рагубер
9
Ромеро
19
Эспи
19
Эспи
9
Ромеро
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Алекс Беренгер
ПВ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Ойан Сансет
АП
Мароан Саннади
ЦФ
Дани Вивиан
ЦЗ
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Виктор Гарсия
ЦФ
Матиас Морено
ЦЗ
Статистика матча Атлетик - Леванте
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
10
Офсайды
3
3
Количество передач
502
400
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Леванте», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Леванте»

«Атлетик» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Атлетик
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