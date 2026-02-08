08.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
4-2-2-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
8
Рагубер
18
Мартинес
26
Тунде
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
22
Серрано
15
Леке
15
Леке
22
Серрано
11
Гурусета
23
Наварро
23
Наварро
11
Гурусета
18
Хаурегисар
20
Рего
20
Рего
18
Хаурегисар
10
Уильямс
44
Санчес
44
Санчес
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
4
де ла Фуэнте
4
Эльхесабаль
4
Эльхесабаль
4
де ла Фуэнте
8
Альварес
16
Арриага
16
Арриага
8
Альварес
18
Мартинес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
18
Мартинес
Арриага
27
Кортес
27
Кортес
Арриага
8
Рагубер
14
Лосада
14
Лосада
8
Рагубер
9
Ромеро
19
Эспи
19
Эспи
9
Ромеро
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
Точно не сыграют
Леванте
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Леванте
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
10
Офсайды
3
3
Количество передач
502
400
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Леванте», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»