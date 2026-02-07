07.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
20
Одриосола
4
Горротксатеги
24
Сучич
18
Солер
11
Гедеш
15
Марин
10
Оярсабаль
3-4-3
1
Пенья
22
Аффенгрубер
23
Чуст
27
Петро
19
Диангана
14
Фебас
18
Нету
18
Дональд
19
Силва
11
Валера
30
Родригес
20
Одриосола
2
Арамбуру
2
Арамбуру
20
Одриосола
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
18
Солер
21
Эррера
21
Эррера
18
Солер
11
Гедеш
12
12
11
Гедеш
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
18
Дональд
17
Педроса
17
Педроса
18
Дональд
23
Чуст
6
Бигас
6
Бигас
23
Чуст
18
Нету
18
Агуадо
18
Агуадо
18
Нету
19
Диангана
12
Вильяр
12
Вильяр
19
Диангана
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
296
592
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.27
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Эльче», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»