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  • «Реал Сосьедад» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Реал Сосьедад» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 21:50
Реал Сосьедад
07.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
24' Л. Сучич 37' М. Оярсабаль 89' О. Стейнн Оскарссон
42' А. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
(К) ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4-1-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
20
Одриосола
4
Горротксатеги
24
Сучич
18
Солер
11
Гедеш
15
Марин
10
Оярсабаль
3-4-3
1
Пенья
22
Аффенгрубер
23
Чуст
27
Петро
19
Диангана
14
Фебас
18
Нету
18
Дональд
19
Силва
11
Валера
30
Родригес
20
Одриосола
2
Арамбуру
2
Арамбуру
20
Одриосола
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
18
Солер
21
Эррера
21
Эррера
18
Солер
11
Гедеш
12
12
11
Гедеш
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
18
Дональд
17
Педроса
17
Педроса
18
Дональд
23
Чуст
6
Бигас
6
Бигас
23
Чуст
18
Нету
18
Агуадо
18
Агуадо
18
Нету
19
Диангана
12
Вильяр
12
Вильяр
19
Диангана
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Андер Барренечеа
ЛВ
Такефуса Кубо
ПВ
Унаи Марреро
ВР
Брайс Мендес
ПВ
Иньяки Руперес
ПЗ
Арсен Захарян
АП
Alex Lebarbier
ЦП
Эльче
Точно не сыграют
Рафаэль Мир
ЦФ
Эктор Форт
ПЗ
Хосан
ПВ
Буба Сангаре
ПЗ
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
296
592
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.27
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Эльче», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Эльче»

«Реал Сосьедад» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Реал Сосьедад
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