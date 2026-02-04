04.02.2026, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-2-4-1
21
Камара
32
Аджей
3
Тальби
35
13
Йонгва
43
Куасси
8
Кадиу
17
Макенго
29
Карим
62
Авом
99
Сумано
4-2-3-1
16
5
Оллила
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
5
Манетси
4
Марчетти
93
Иконе
69
Геббельс
15
Колеошо
20
13
Йонгва
18
Мейте
18
Мейте
13
Йонгва
43
Куасси
11
Ле Бри
11
Ле Бри
43
Куасси
35
77
Кацерис
77
Кацерис
35
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
15
Колеошо
23
Матондо
23
Матондо
15
Колеошо
5
Манетси
17
Камара
17
Камара
5
Манетси
69
Геббельс
10
Кеббаль
10
Кеббаль
69
Геббельс
4
Марчетти
9
Иммобиле
9
Иммобиле
4
Марчетти
93
Иконе
11
Крассо
11
Крассо
93
Иконе
Остались в запасе
Лорьян
Париж
38
Ивон Мвого
ВР
19
Лоран Абержель
ОП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
19
Лоран Абержель
ОП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Лорьян - Париж
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
0
Количество передач
449
475
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Парижа», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»