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  • «Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:20
Лорьян
04.02.2026, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Париж
55' Н. Кадиу 82' М. Мбоу (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
(К) ЦЗ
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
J. Lopez
(К) ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
77
Панос Кацерис
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
11
Тео Ле Бри
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
23
Руди Матондо
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-2-4-1
21
Камара
32
Аджей
3
Тальби
35
13
Йонгва
43
Куасси
8
Кадиу
17
Макенго
29
Карим
62
Авом
99
Сумано
4-2-3-1
16
5
Оллила
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
5
Манетси
4
Марчетти
93
Иконе
69
Геббельс
15
Колеошо
20
13
Йонгва
18
Мейте
18
Мейте
13
Йонгва
43
Куасси
11
Ле Бри
11
Ле Бри
43
Куасси
35
77
Кацерис
77
Кацерис
35
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
15
Колеошо
23
Матондо
23
Матондо
15
Колеошо
5
Манетси
17
Камара
17
Камара
5
Манетси
69
Геббельс
10
Кеббаль
10
Кеббаль
69
Геббельс
4
Марчетти
9
Иммобиле
9
Иммобиле
4
Марчетти
93
Иконе
11
Крассо
11
Крассо
93
Иконе
Остались в запасе
Лорьян
Париж
38
Ивон Мвого
ВР
19
Лоран Абержель
ОП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
19
Лоран Абержель
ОП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Лорьян - Париж
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
0
Количество передач
449
475
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Парижа», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян»«Париж»

«Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Париж Лорьян
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