31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-1-3
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
13
Зайвальд
21
Шлагер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Хардер
40
Ромуло
3-3-1-1-2
33
Бац
4
Пош
16
Белл
48
Потульски
21
Да Коста
6
Сано
30
Видмер
10
Амири
2
Джэ Сон
17
Холлербах
9
Тиц
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
3
Битшиабу
6
Банзузи
6
Банзузи
3
Битшиабу
40
Ромуло
27
Гомис
27
Гомис
40
Ромуло
13
Зайвальд
11
Бакайоко
11
Бакайоко
13
Зайвальд
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
Силас
8
Небель
8
Небель
Силас
17
Холлербах
26
Силас
26
Силас
17
Холлербах
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Майнц
Точно не сыграют
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Доминик Кор
ЦП
Максим Ляйтш
ЦЗ
Николас Ферачниг
ЦП
Робин Центнер
ВР
Под вопросом
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
13
Офсайды
2
2
Количество передач
700
300
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Майнца», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»