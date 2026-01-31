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  • «РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 16:20
РБ Лейпциг
31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
40' К. Хардер
45+6' Н. Амири (П) 49' Силас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
5
Daniel Gleiber
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
26
Силас
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
4-2-1-3
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
13
Зайвальд
21
Шлагер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Хардер
40
Ромуло
3-3-1-1-2
33
Бац
4
Пош
16
Белл
48
Потульски
21
Да Коста
6
Сано
30
Видмер
10
Амири
2
Джэ Сон
17
Холлербах
9
Тиц
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
3
Битшиабу
6
Банзузи
6
Банзузи
3
Битшиабу
40
Ромуло
27
Гомис
27
Гомис
40
Ромуло
13
Зайвальд
11
Бакайоко
11
Бакайоко
13
Зайвальд
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
Силас
8
Небель
8
Небель
Силас
17
Холлербах
26
Силас
26
Силас
17
Холлербах
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Кристоф Баумгартнер
АП
Viggo Gebel
ЦП
Кастелло Люкеба
ЦЗ
Sani Suleiman
ЦФ
Майнц
Точно не сыграют
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Доминик Кор
ЦП
Максим Ляйтш
ЦЗ
Николас Ферачниг
ЦП
Робин Центнер
ВР
Под вопросом
Сота Кавасаки
ОП
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
13
Офсайды
2
2
Количество передач
700
300
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.33
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Майнца», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Майнц»

«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц РБ Лейпциг
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