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  • «Париж» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Париж» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 17:05
Париж
25.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К) ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
11
Аруна Джибирин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
19
Санги
4
Марчетти
14
Траоре
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
4-1-2-1-2
12
Коффи
2
Аркю
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
93
Белькебла
14
Белхдим
49
Шериф
11
Джибирин
10
Сбаи
17
Камара
5
Манетси
5
Манетси
17
Камара
4
Марчетти
20
Лопес
20
Лопес
4
Марчетти
11
15
Колеошо
15
Колеошо
11
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
10
Сбаи
18
Аллевина
18
Аллевина
10
Сбаи
11
Джибирин
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
11
Джибирин
49
Шериф
9
Питер
9
Питер
49
Шериф
Остались в запасе
Париж
Анжер
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Александр Дюже
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Нуха Дико
ЦФ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Тибо де Смет
ЛЗ
Мамаду Гуйе
ПВ
Анжер
Точно не сыграют
Химад Абделли
АП
Статистика матча Париж - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
7
Офсайды
2
1
Количество передач
624
365
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Анжера», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Анжер»

«Париж» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Париж
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