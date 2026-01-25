Составы команд
Париж
Париж
3-3-1-1-2
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
19
Санги
4
Марчетти
14
Траоре
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
4-1-2-1-2
12
Коффи
2
Аркю
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
93
Белькебла
14
Белхдим
49
Шериф
11
Джибирин
10
Сбаи
17
Камара
5
Манетси
5
Манетси
17
Камара
4
Марчетти
20
Лопес
20
Лопес
4
Марчетти
11
15
Колеошо
15
Колеошо
11
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
10
Сбаи
18
Аллевина
18
Аллевина
10
Сбаи
11
Джибирин
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
11
Джибирин
49
Шериф
9
Питер
9
Питер
49
Шериф
Остались в запасе
Париж
Анжер
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Александр Дюже
Париж
Точно не сыграют
Анжер
Точно не сыграют
Статистика матча Париж - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
7
Офсайды
2
1
Количество передач
624
365
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Анжера», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»