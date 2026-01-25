25.01.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-3-1-2
1
Николас
26
Ульрих
4
Такаи
30
Эльведи
29
Скалли
16
Сандер
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
18
Мачино
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
16
Каразор
28
Нартей
26
Буанани
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
16
Сандер
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
16
Сандер
9
Онора
36
Мохья
36
Мохья
9
Онора
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
20
Райц
16
Сарко
16
Сарко
20
Райц
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
Точно не сыграют
Штутгарт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
7
Количество передач
431
555
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Штутгарта», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»