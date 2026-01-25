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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 16:20
Боруссия М
25.01.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Штутгарт
30' Д. Левелинг 67' Д. Скалли (АГ) 74' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-3-1-2
1
Николас
26
Ульрих
4
Такаи
30
Эльведи
29
Скалли
16
Сандер
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
18
Мачино
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
16
Каразор
28
Нартей
26
Буанани
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
16
Сандер
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
16
Сандер
9
Онора
36
Мохья
36
Мохья
9
Онора
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
20
Райц
16
Сарко
16
Сарко
20
Райц
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
Точно не сыграют
Кевин Дикс
ПЗ
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Штутгарт
Точно не сыграют
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Под вопросом
Лазар Йованович
АП
Тиагу Томаш
ЦФ
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
7
Количество передач
431
555
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Штутгарта», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Боруссия М
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