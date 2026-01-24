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  • «Ренн» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Ренн» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 17:50
Ренн
24.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Лорьян
3' Ж. Макенго 77' П. Пажи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
(К) ОП
29
Дерман Карим
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
35
Элиас Лежандр
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
14
Треван Сануси
ЛВ
62
Артур Авом
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
42
Ману Коне
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
5
Жаке
36
Сейду
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
36
Эмболо
22
Леполь
2-2-3-1-2
38
Мвого
3
Тальби
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
29
Карим
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
2
Силва
9
Дьенг
6
Сиссе
10
Бляс
10
Бляс
6
Сиссе
95
Камара
17
Шиманьски
17
Шиманьски
95
Камара
95
Франковски
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
35
Лежандр
35
Лежандр
36
Эмболо
22
Леполь
75
Мейте
75
Мейте
22
Леполь
2
Силва
32
Аджей
32
Аджей
2
Силва
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
Главный тренер
Хабиб Бейе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
14
Треван Сануси
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
42
Ману Коне
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
14
Треван Сануси
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
42
Ману Коне
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лорьян
Точно не сыграют
Панос Кацерис
ЛВ
Тосин Айегун
ЦФ
Исаак Туре
ЦЗ
Дарлин Йонгва
ЛЗ
Мохамед Бамба
ЦФ
Бандиугу Фадига
АП
Статистика матча Ренн - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
18
7
Офсайды
3
1
Количество передач
546
259
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.01
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лорьяна», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Лорьян»

«Ренн» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Ренн
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