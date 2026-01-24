24.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-3-1-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
5
Жаке
36
Сейду
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
95
Франковски
36
Эмболо
22
Леполь
2-2-3-1-2
38
Мвого
3
Тальби
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
29
Карим
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
2
Силва
9
Дьенг
6
Сиссе
10
Бляс
10
Бляс
6
Сиссе
95
Камара
17
Шиманьски
17
Шиманьски
95
Камара
95
Франковски
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
35
Лежандр
35
Лежандр
36
Эмболо
22
Леполь
75
Мейте
75
Мейте
22
Леполь
2
Силва
32
Аджей
32
Аджей
2
Силва
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
Главный тренер
Хабиб Бейе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
14
Треван Сануси
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
42
Ману Коне
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
14
Треван Сануси
ЛВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
42
Ману Коне
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Ренн - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
18
7
Офсайды
3
1
Количество передач
546
259
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.01
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лорьяна», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лорьян»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»