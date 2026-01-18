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  • «Хетафе» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Хетафе» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 14:50
Хетафе
18.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
84' Х. Луис Гайя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
21
Марио Мартин
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Alejandro Mestanza
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
4-4-1-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
2
Джене
2
Иглесиас
21
Мартин
8
Арамбарри
6
Милья
14
Муньос
33
Лисо
10
Сатриано
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
5
Таррега
3
Копете
14
Гайя
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
18
Белтран
9
Дуро
14
Муньос
45
45
14
Муньос
21
Мартин
11
да Коста
11
да Коста
21
Мартин
33
Лисо
7
Хуанми
7
Хуанми
33
Лисо
18
Белтран
26
Иранцо
26
Иранцо
18
Белтран
5
Таррега
7
Сантамария
7
Сантамария
5
Таррега
24
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
24
Угринич
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Хетафе - Валенсия
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
18
Офсайды
3
2
Количество передач
349
305
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
66
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Валенсии», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Валенсия»

«Хетафе» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Хетафе
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