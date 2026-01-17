17.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
21
Шлагер
13
Зайвальд
7
Нуса
21
Баумгартнер
40
Ромуло
25
Диоманде
3-1-1-3-2
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
21
Ито
45
Павлович
27
Горецка
7
Гнабри
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
34
Бишоф
13
Зайвальд
6
Банзузи
6
Банзузи
13
Зайвальд
7
Нуса
10
Максимович
10
Максимович
7
Нуса
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
21
Баумгартнер
27
Гомис
27
Гомис
21
Баумгартнер
34
Бишоф
19
Дэвис
19
Дэвис
34
Бишоф
21
Ито
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
21
Ито
27
Горецка
6
Киммих
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Карл
17
Олисе
17
Олисе
7
Карл
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
1
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
7
6
Офсайды
0
2
Количество передач
432
610
Сейвы
7
3
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
16
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.45
4.56
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Баварии», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»