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Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Баварии», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»