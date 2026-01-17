Составы команд
Гамбург
Гамбург
3-3-2-2
1
Фернандес
28
Мухайм
23
Торунарига
44
Вушкович
33
Капалдо
21
Ремберг
20
Виейра
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
42
Даунс
18
Джатта
4-1-3-1-1
1
Николас
29
Скалли
14
Дикс
30
Эльведи
25
Нец
16
Энгельхардт
20
Райц
10
Нойхаус
16
Сандер
9
Онора
9
Табакович
18
Джатта
5
Рамуш
5
Рамуш
18
Джатта
33
Капалдо
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
33
Капалдо
11
Кенигсдорффер
9
Филипп
9
Филипп
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
38
38
91
Домпе
42
Даунс
19
Глатцель
19
Глатцель
42
Даунс
14
Дикс
4
Такаи
4
Такаи
14
Дикс
9
Онора
17
Кастроп
17
Кастроп
9
Онора
10
Нойхаус
10
Рейна
10
Рейна
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
538
409
Сейвы
0
12
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.47
xGP (предотвращенные голы)
1.25
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Боруссии» Менхенгладбах, 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Боруссия» Менхенгладбах
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Источник: «Бомбардир»