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  • «Гамбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Гамбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 16:20
Гамбург
17.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Гамбург
1
Hannes Hermann
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
9
Райан Филипп
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Кевин Штегер
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-3-2-2
1
Фернандес
28
Мухайм
23
Торунарига
44
Вушкович
33
Капалдо
21
Ремберг
20
Виейра
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
42
Даунс
18
Джатта
4-1-3-1-1
1
Николас
29
Скалли
14
Дикс
30
Эльведи
25
Нец
16
Энгельхардт
20
Райц
10
Нойхаус
16
Сандер
9
Онора
9
Табакович
18
Джатта
5
Рамуш
5
Рамуш
18
Джатта
33
Капалдо
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
33
Капалдо
11
Кенигсдорффер
9
Филипп
9
Филипп
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
38
38
91
Домпе
42
Даунс
19
Глатцель
19
Глатцель
42
Даунс
14
Дикс
4
Такаи
4
Такаи
14
Дикс
9
Онора
17
Кастроп
17
Кастроп
9
Онора
10
Нойхаус
10
Рейна
10
Рейна
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Hannes Hermann
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
538
409
Сейвы
0
12
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.47
xGP (предотвращенные голы)
1.25
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Боруссии» Менхенгладбах, 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Гамбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Гамбург
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