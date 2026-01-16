16.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-2-1-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
20
Шарахили
13
Шанкити
91
Канте
2
Перейра
17
Думбия
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-1-2-1-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
4
Хендри
5
Кальво
70
Хатиб
8
Мухтар
10
Медран
16
7
Аль-Ганнам
15
Нкота
9
Дембеле
34
Бергвейн
50
50
34
Бергвейн
20
Шарахили
32
32
20
Шарахили
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
13
Шанкити
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
13
Шанкити
19
Диаби
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
19
Диаби
15
Нкота
29
29
15
Нкота
58
58
7
Аль-Ганнам
67
Кошта
67
Кошта
7
Аль-Ганнам
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Иттифак
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
Остались в запасе
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Иттифак
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
3
Количество передач
458
263
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Иттифак», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»