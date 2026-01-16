Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

16 января, 19:20
Аль-Иттихад
16.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
54' Х. Аль-Ганнам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
(К) ЦЗ
4
Джек Хендри
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
15
Мохау Нкота
РФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
58
Yasir Shammari
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
20
Шарахили
13
Шанкити
91
Канте
2
Перейра
17
Думбия
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-1-2-1-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
4
Хендри
5
Кальво
70
Хатиб
8
Мухтар
10
Медран
16
7
Аль-Ганнам
15
Нкота
9
Дембеле
34
Бергвейн
50
50
34
Бергвейн
20
Шарахили
32
32
20
Шарахили
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
13
Шанкити
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
13
Шанкити
19
Диаби
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
19
Диаби
15
Нкота
29
29
15
Нкота
58
58
7
Аль-Ганнам
67
Кошта
67
Кошта
7
Аль-Ганнам
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Иттифак
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
Остались в запасе
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Иттифак
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
3
Количество передач
458
263
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Иттифак», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Иттихад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+