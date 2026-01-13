13.01.2026, вторник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-3-2-1-2
21
Аль-Анази
22
5
13
Аль-Обейд
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
23
Вада
20
2
Силла
1
90
Аль-Гамди
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
20
Шарахили
15
Кадеш
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
26
Шарахили
15
Харкасс
15
Харкасс
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
6
Абдулла
6
Абдулла
12
Аль-Хавсави
90
Аль-Гамди
80
Наджи
80
Наджи
90
Аль-Гамди
20
Шарахили
32
32
20
Шарахили
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
91
Канте
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
91
Канте
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Дамак
Аль-Иттихад
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Аль-Иттихад
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
6
12
Офсайды
1
3
Количество передач
286
551
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Иттихад», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»