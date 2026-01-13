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  • «Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 19:20
Дамак
13.01.2026, вторник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
37' A. Al Qahtani
45' М. Шанкити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
(К) ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Дамак
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-3-2-1-2
21
Аль-Анази
22
5
13
Аль-Обейд
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
23
Вада
20
2
Силла
1
90
Аль-Гамди
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
20
Шарахили
15
Кадеш
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
26
Шарахили
15
Харкасс
15
Харкасс
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
6
Абдулла
6
Абдулла
12
Аль-Хавсави
90
Аль-Гамди
80
Наджи
80
Наджи
90
Аль-Гамди
20
Шарахили
32
32
20
Шарахили
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
91
Канте
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
91
Канте
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Дамак
Аль-Иттихад
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Аль-Иттихад
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
6
12
Офсайды
1
3
Количество передач
286
551
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Иттихад», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак»«Аль-Иттихад»

«Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Дамак
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