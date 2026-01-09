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  • «Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

«Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

9 января, 19:20
Аль-Холуд
09.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
13' К. Бензема (П) 28' К. Бензема 35' К. Бензема 84' С. Аль-Шехри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
30
Juan Cozzani
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
(К) ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
99
Guga
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-2-2-2
30
23
Гьембер
38
Пинас
7
5
Троост-Эконг
11
Бахебри
39
Аль-Давсари
9
Маолида
18
Аль-Сафари
15
Солан
18
Энрике
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
20
Шарахили
15
Кадеш
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
78
Фернандеш
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
18
Энрике
70
70
18
Энрике
91
Канте
32
32
91
Канте
78
Фернандеш
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
78
Фернандеш
20
Шарахили
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
20
Шарахили
19
Диаби
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
19
Диаби
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Иттихад
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
99
Guga
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
50
Mohammed Al-Absi
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
41
Ibrahem Barabaa
ЦП
99
Guga
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
12
Нарушения
5
12
Офсайды
3
1
Количество передач
254
662
Сейвы
7
2
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
18
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Иттихада», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд»«Аль-Иттихад»

«Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Холуд
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