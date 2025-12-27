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  • «Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 18:50
Удинезе
27.12.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
90+5' К. Дэвис
80' У. Соле (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-3-2-1-1
93
Паделли
27
Кабаселе
28
Соле
13
Бертола
31
Кристенсен
8
Карлстрем
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
3-1-3-3
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
21
Белахьян
32
Катальди
15
Весино
3
Пеллегрини
22
Кансельери
14
Нослин
10
Дзакканьи
13
Бертола
11
Камара
11
Камара
13
Бертола
59
Дзаноли
16
16
59
Дзаноли
8
Карлстрем
38
Миллер
38
Миллер
8
Карлстрем
27
Кабаселе
16
Букса
16
Букса
27
Кабаселе
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
14
Нослин
11
Кастелланос
11
Кастелланос
14
Нослин
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
90
Рэзван Сава
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
14
Офсайды
0
3
Количество передач
367
432
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лацио», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Лацио»

«Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Удинезе
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