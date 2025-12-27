27.12.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
93
Паделли
27
Кабаселе
28
Соле
13
Бертола
31
Кристенсен
8
Карлстрем
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
3-1-3-3
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
21
Белахьян
32
Катальди
15
Весино
3
Пеллегрини
22
Кансельери
14
Нослин
10
Дзакканьи
13
Бертола
11
Камара
11
Камара
13
Бертола
59
Дзаноли
16
16
59
Дзаноли
8
Карлстрем
38
Миллер
38
Миллер
8
Карлстрем
27
Кабаселе
16
Букса
16
Букса
27
Кабаселе
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
14
Нослин
11
Кастелланос
11
Кастелланос
14
Нослин
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
90
Рэзван Сава
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
14
Офсайды
0
3
Количество передач
367
432
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лацио», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»