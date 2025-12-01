01.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-2-3
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
2
Рацу
15
Гумбау
17
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
21
Перес
4-3-1-2
25
Агирресабала
12
Корреа
5
Таррега
3
Копете
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
21
Перес
18
Эспино
18
Эспино
21
Перес
32
Менди
5
Фелипе
5
Фелипе
32
Менди
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
17
Лопес
9
Алемао
9
Алемао
17
Лопес
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
11
Риоха
23
Угринич
23
Угринич
11
Риоха
8
Гуэрра
7
Данжума
7
Данжума
8
Гуэрра
16
Лопес
19
Раба
19
Раба
16
Лопес
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
441
350
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Валенсии», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»