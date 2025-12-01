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  • «Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 21:50
Райо Вальекано
01.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
37' Н. Менди
64' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
9
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
4-1-2-3
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
2
Рацу
15
Гумбау
17
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
21
Перес
4-3-1-2
25
Агирресабала
12
Корреа
5
Таррега
3
Копете
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
21
Перес
18
Эспино
18
Эспино
21
Перес
32
Менди
5
Фелипе
5
Фелипе
32
Менди
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
17
Лопес
9
Алемао
9
Алемао
17
Лопес
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
11
Риоха
23
Угринич
23
Угринич
11
Риоха
8
Гуэрра
7
Данжума
7
Данжума
8
Гуэрра
16
Лопес
19
Раба
19
Раба
16
Лопес
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
441
350
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Валенсии», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Валенсия»

«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера
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