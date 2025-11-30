30.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-2-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
45
Брагару
10
Велетень
89
Гайдучик
3-2-1-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
23
Малиш
17
Вантух
6
Попара
28
Будковский
7
9
Вокрри
11
Гуцуляк
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
11
Гуцуляк
18
Андриевский
6
6
18
Андриевский
45
Брагару
30
Йосефи
30
Йосефи
45
Брагару
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
5
Янич
21
Башич
21
Башич
5
Янич
23
Малиш
19
Саленко
19
Саленко
23
Малиш
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
Остались в запасе
Полесье
Заря
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Полесье - Заря
2
1
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Зари», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»