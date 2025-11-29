29.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-2-1-1-2
13
Райан
3
Санчес
4
Эльхесабаль
28
Маттурро
22
Тольян
6
Рей
16
Арриага
8
Оласагасти
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
10
Койялипу
4-3-2-1
1
Симон
15
Леке
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
23
Наварро
20
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
4
Эльхесабаль
14
Кабельо
14
Кабельо
4
Эльхесабаль
16
Арриага
7
Бруге
7
Бруге
16
Арриага
10
Койялипу
9
Ромеро
9
Ромеро
10
Койялипу
28
Маттурро
24
Гарсия
24
Гарсия
28
Маттурро
22
Тольян
25
Моралес
25
Моралес
22
Тольян
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
44
Санчес
44
Санчес
10
Уильямс
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
11
Гурусета
19
Изета
19
Изета
11
Гурусета
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
35
Huseini Nakoha
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
35
Huseini Nakoha
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
19
Офсайды
4
2
Количество передач
413
319
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.9
xGP (предотвращенные голы)
1.13
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Атлетика», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»