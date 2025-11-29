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  • «Леванте» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Леванте» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 19:20
Леванте
29.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
3' Р. Наварро 44' Н. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К) ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
16
Кервин Арриага
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
35
Huseini Nakoha
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Райан
3
Санчес
4
Эльхесабаль
28
Маттурро
22
Тольян
6
Рей
16
Арриага
8
Оласагасти
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
10
Койялипу
4-3-2-1
1
Симон
15
Леке
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
23
Наварро
20
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
4
Эльхесабаль
14
Кабельо
14
Кабельо
4
Эльхесабаль
16
Арриага
7
Бруге
7
Бруге
16
Арриага
10
Койялипу
9
Ромеро
9
Ромеро
10
Койялипу
28
Маттурро
24
Гарсия
24
Гарсия
28
Маттурро
22
Тольян
25
Моралес
25
Моралес
22
Тольян
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
44
Санчес
44
Санчес
10
Уильямс
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
11
Гурусета
19
Изета
19
Изета
11
Гурусета
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
35
Huseini Nakoha
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
35
Huseini Nakoha
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
19
Офсайды
4
2
Количество передач
413
319
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.9
xGP (предотвращенные голы)
1.13
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Атлетика», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте»«Атлетик»

«Леванте» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Леванте
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