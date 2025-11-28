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  • «Хетафе» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

«Хетафе» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

28 ноября 2025, 21:50
Хетафе
28.11.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
56' М. Арамбарри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
(К) ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
6
Hugo Solozábal
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Сорья
2
Иглесиас
22
Дуарте
2
Джене
26
Фемения
12
Ньом
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
22
Санкрис
9
Майорал
4-3-3
1
Пенья
22
Форт
15
Нуньес
22
Аффенгрубер
27
Петро
19
Диангана
14
Фебас
18
Нету
11
Валера
19
Силва
30
Родригес
12
Ньом
15
Рико
15
Рико
12
Ньом
9
Майорал
91
Нею
91
Нею
9
Майорал
26
Фемения
14
Муньос
14
Муньос
26
Фемения
22
Санкрис
11
Камара
11
Камара
22
Санкрис
22
Форт
17
Педроса
17
Педроса
22
Форт
18
Нету
18
Агуадо
18
Агуадо
18
Нету
19
Диангана
4
Мендоса
4
Мендоса
19
Диангана
11
Валера
7
Сантьяго
7
Сантьяго
11
Валера
19
Силва
17
Мир
17
Мир
19
Силва
Остались в запасе
Хетафе
Эльче
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Хетафе - Эльче
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
11
Офсайды
2
3
Количество передач
258
530
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Эльче», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Эльче»

«Хетафе» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Хетафе
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