23.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
4-1-2-3
1
Пенья
22
Форт
23
Чуст
22
Аффенгрубер
15
Нуньес
18
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
3-2-2-2-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
11
Гарсия
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
15
Гюлер
10
Мбаппе
11
Валера
27
Петро
27
Петро
11
Валера
22
Форт
17
Педроса
17
Педроса
22
Форт
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
19
Диангана
18
Нету
18
Нету
19
Диангана
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
11
Гарсия
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Гарсия
18
Каррерас
21
Диас
21
Диас
18
Каррерас
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
15
Гюлер
7
Гарсия
7
Гарсия
15
Гюлер
Остались в запасе
Эльче
Реал
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Эльче - Реал
4
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
474
489
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
3.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Реала», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»