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  • «Эльче» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Эльче» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 21:50
Эльче
23.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Реал
53' А. Фебас 84' А. Родригес
78' Д. Хейсен 87' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
(К) ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал
1
Тибо Куртуа
(К) ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-3
1
Пенья
22
Форт
23
Чуст
22
Аффенгрубер
15
Нуньес
18
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
3-2-2-2-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
11
Гарсия
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
15
Гюлер
10
Мбаппе
11
Валера
27
Петро
27
Петро
11
Валера
22
Форт
17
Педроса
17
Педроса
22
Форт
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
19
Диангана
18
Нету
18
Нету
19
Диангана
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
11
Гарсия
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Гарсия
18
Каррерас
21
Диас
21
Диас
18
Каррерас
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
15
Гюлер
7
Гарсия
7
Гарсия
15
Гюлер
Остались в запасе
Эльче
Реал
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Эльче - Реал
4
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
474
489
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
3.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Реала», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Реал»

«Эльче» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Эльче
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