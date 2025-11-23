23.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-2-3
30
Маханьков
23
Дибанго
4
Виливальд
5
Бекавац
6
Конате
7
Микитишин
20
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
1-1-3-5
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
22
Стамулис
4
Ципот
7
Айдын
9
Тарануха
11
77
Мендоза
21
Каменский
21
Каменский
77
Мендоза
7
Микитишин
28
Майя
28
Майя
7
Микитишин
5
Бекавац
8
Шевченко
8
Шевченко
5
Бекавац
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
3
Вовченко
33
Гончаренко
33
Гончаренко
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
27
27
77
Шарай
27
Куция
27
Куция
77
Шарай
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кривбасс - Верес
3
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Вереса», 13-й тур Премьер-лиги Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»