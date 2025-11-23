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  • «Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 12:50
Кривбасс
23.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Верес
6' М. Задерака 36' Б. Конате
52' В. Шарай 79' В. Шарай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
4-2-3
30
Маханьков
23
Дибанго
4
Виливальд
5
Бекавац
6
Конате
7
Микитишин
20
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
1-1-3-5
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
22
Стамулис
4
Ципот
7
Айдын
9
Тарануха
11
77
Мендоза
21
Каменский
21
Каменский
77
Мендоза
7
Микитишин
28
Майя
28
Майя
7
Микитишин
5
Бекавац
8
Шевченко
8
Шевченко
5
Бекавац
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
3
Вовченко
33
Гончаренко
33
Гончаренко
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
8
Кльоц
14
Харатин
27
27
77
Шарай
27
Куция
27
Куция
77
Шарай
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кривбасс - Верес
3
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Вереса», 13-й тур Премьер-лиги Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Верес»

«Кривбасс» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Кривбасс
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