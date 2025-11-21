21.11.2025, пятница, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
13
Шанкити
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3-2-2-3
82
Борян
67
Аль-Хайбари
12
55
Гонсалес
13
19
Соро
20
Тозе
14
Аль-Абси
5
Барбе
10
Оку
14
Силла
34
Бергвейн
20
Шарахили
20
Шарахили
34
Бергвейн
91
Канте
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
91
Канте
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
9
Бензема
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
9
Бензема
13
17
17
13
55
Гонсалес
6
Зидан
6
Зидан
55
Гонсалес
19
Соро
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
19
Соро
14
Аль-Абси
90
Хаджи
90
Хаджи
14
Аль-Абси
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Рияд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
28
Jan Petek
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
28
Jan Petek
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Рияд
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
628
324
Сейвы
4
6
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Рияда», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»