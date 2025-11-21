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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 17:05
Аль-Иттихад
21.11.2025, пятница, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Рияд
24' К. Бензема 42' М. Аль-Хайбари (АГ)
77' М. Силла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Тозе
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Рияд
28
Jan Petek
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Сауд Зидан
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
13
Шанкити
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3-2-2-3
82
Борян
67
Аль-Хайбари
12
55
Гонсалес
13
19
Соро
20
Тозе
14
Аль-Абси
5
Барбе
10
Оку
14
Силла
34
Бергвейн
20
Шарахили
20
Шарахили
34
Бергвейн
91
Канте
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
91
Канте
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
9
Бензема
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
9
Бензема
13
17
17
13
55
Гонсалес
6
Зидан
6
Зидан
55
Гонсалес
19
Соро
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
19
Соро
14
Аль-Абси
90
Хаджи
90
Хаджи
14
Аль-Абси
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Рияд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
28
Jan Petek
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
28
Jan Petek
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Рияд
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
628
324
Сейвы
4
6
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Рияда», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Рияд»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Иттихад
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