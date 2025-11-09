09.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
11
Невертон
49
Мейреллес
4-3-1-2
13
2
Кононов
5
33
Веремиенко
19
Бужин
30
Куйович
44
Плахтырь
7
8
Одарюк
88
14
Марусич
6
Марлон
5
Бондарь
5
Бондарь
6
Марлон
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
19
Бондаренко
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
33
Веремиенко
20
Мисюра
20
Мисюра
33
Веремиенко
30
Куйович
99
Хахлев
99
Хахлев
30
Куйович
44
Плахтырь
15
15
44
Плахтырь
14
Марусич
24
Шаповалов
24
Шаповалов
14
Марусич
Остались в запасе
Шахтер
Полтава
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Шахтер - Полтава
2
Всего ударов по воротам
7
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полтавы», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Полтава»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»