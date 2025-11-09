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  • «Шахтер» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Шахтер» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 17:50
Шахтер
09.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
7 : 1
Завершен
Полтава
17' Педриньо (П) 57' Эгиналдо 60' О. Очеретко 82' Невертон 90' Е. Конопля 90+4' V. Pidlepych (АГ)
53' D. Galenkov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
Николай Бужин
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
30
Эмин Куйович
ЦП
44
Дмитрий Плахтырь
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
24
Святослав Шаповалов
ЦП
11
A. Onishchenko
ЦП
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
11
Невертон
49
Мейреллес
4-3-1-2
13
2
Кононов
5
33
Веремиенко
19
Бужин
30
Куйович
44
Плахтырь
7
8
Одарюк
88
14
Марусич
6
Марлон
5
Бондарь
5
Бондарь
6
Марлон
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
19
Бондаренко
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
33
Веремиенко
20
Мисюра
20
Мисюра
33
Веремиенко
30
Куйович
99
Хахлев
99
Хахлев
30
Куйович
44
Плахтырь
15
15
44
Плахтырь
14
Марусич
24
Шаповалов
24
Шаповалов
14
Марусич
Остались в запасе
Шахтер
Полтава
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Шахтер - Полтава
2
Всего ударов по воротам
7
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полтавы», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Полтава»

«Шахтер» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Шахтер
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