Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
32
Менди
24
Лежен
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Хейсен
2
Асенсио
18
Каррерас
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
4
Диас
18
Эспино
18
Эспино
4
Диас
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Гарсия
18
Алемао
18
Алемао
18
Гарсия
4
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
4
Хейсен
8
Вальверде
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
8
Вальверде
21
Диас
25
Себальос
25
Себальос
21
Диас
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
3
2
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
17
7
Офсайды
1
1
Количество передач
370
443
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
11
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.82
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»