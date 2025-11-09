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  • «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 17:05
Райо Вальекано
09.11.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
32
Менди
24
Лежен
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Хейсен
2
Асенсио
18
Каррерас
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
4
Диас
18
Эспино
18
Эспино
4
Диас
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Гарсия
18
Алемао
18
Алемао
18
Гарсия
4
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
4
Хейсен
8
Вальверде
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
8
Вальверде
21
Диас
25
Себальос
25
Себальос
21
Диас
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
3
2
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
17
7
Офсайды
1
1
Количество передач
370
443
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
11
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.82
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»

«Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Райо Вальекано
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