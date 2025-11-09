Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 15:20
Динамо К
09.11.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
ЛНЗ
45+1' Е. Пастух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
4-1-2-3
35
Нещерет
4
Попов
66
Тиаре
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
16
Рябов
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
11
Пасич
90
Ассинор
66
Тиаре
44
Дубинчак
44
Дубинчак
66
Тиаре
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
29
Буяльский
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
29
Буяльский
17
Кузик
4
4
17
Кузик
90
Ассинор
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
90
Ассинор
68
Оба
21
Кравчук
21
Кравчук
68
Оба
Остались в запасе
Динамо К
ЛНЗ
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Динамо К - ЛНЗ
3
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «ЛНЗ», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «ЛНЗ»

«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Динамо К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+