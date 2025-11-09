09.11.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-3
35
Нещерет
4
Попов
66
Тиаре
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
16
Рябов
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
11
Пасич
90
Ассинор
66
Тиаре
44
Дубинчак
44
Дубинчак
66
Тиаре
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
29
Буяльский
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
29
Буяльский
17
Кузик
4
4
17
Кузик
90
Ассинор
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
90
Ассинор
68
Оба
21
Кравчук
21
Кравчук
68
Оба
Остались в запасе
Динамо К
ЛНЗ
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Динамо К - ЛНЗ
3
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «ЛНЗ», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «ЛНЗ»
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Источник: «Бомбардир»