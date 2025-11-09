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  • «Александрия» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Александрия» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 12:50
Александрия
09.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Полесье
9' Н. Гайдучик 48' Э. Сарапий 84' А. Назаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
25
Николай Огарков
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
19
Жота
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
49
Матеус Амарал
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-2-1-3
44
Кампуш
25
Огарков
86
Боль
22
Скорко
27
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
99
Кастильо
77
Кара
19
Жота
3-1-2-3-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
10
Велетень
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
19
Жота
49
Амарал
49
Амарал
19
Жота
27
Ващенко
5
Энрике
5
Энрике
27
Ващенко
10
Булеца
24
Туати
24
Туати
10
Булеца
77
Кара
59
Козак
59
Козак
77
Кара
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
45
Брагару
19
Шепелев
19
Шепелев
45
Брагару
8
Бабенко
30
Леднев
30
Леднев
8
Бабенко
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
Остались в запасе
Александрия
Полесье
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Александрия - Полесье
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Полесья», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Полесье»

«Александрия» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Александрия
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