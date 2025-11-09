09.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
4-2-1-3
44
Кампуш
25
Огарков
86
Боль
22
Скорко
27
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
99
Кастильо
77
Кара
19
Жота
3-1-2-3-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
10
Велетень
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
19
Жота
49
Амарал
49
Амарал
19
Жота
27
Ващенко
5
Энрике
5
Энрике
27
Ващенко
10
Булеца
24
Туати
24
Туати
10
Булеца
77
Кара
59
Козак
59
Козак
77
Кара
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
45
Брагару
19
Шепелев
19
Шепелев
45
Брагару
8
Бабенко
30
Леднев
30
Леднев
8
Бабенко
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
Остались в запасе
Александрия
Полесье
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Александрия - Полесье
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Полесья», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»