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  • «Атлетико» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Атлетико» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 19:20
Атлетико
08.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
12' А. де ла Фуэнте (АГ) 61' А. Гризманн 80' А. Гризманн
21' М. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
(К) ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
6
Ориоль Рей
ОП
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
19
Альварес
3-3-1-2-1
13
Райан
4
де ла Фуэнте
4
Эльхесабаль
2
Морено
22
Тольян
16
Арриага
3
Санчес
8
Оласагасти
7
Бруге
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
13
Руджери
20
Молина
20
Молина
13
Руджери
10
Баэна
22
Галлахер
22
Галлахер
10
Баэна
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
20
Симеоне
31
Гонсалес
31
Гонсалес
20
Симеоне
8
Барриос
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Барриос
3
Санчес
28
Маттурро
28
Маттурро
3
Санчес
4
Эльхесабаль
6
Рей
6
Рей
4
Эльхесабаль
22
Тольян
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Тольян
7
Бруге
25
Моралес
25
Моралес
7
Бруге
8
Оласагасти
10
Койялипу
10
Койялипу
8
Оласагасти
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хулиан Калеро
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
1
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
21
4
Нарушения
5
6
Офсайды
1
4
Количество передач
628
212
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.14
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Леванте», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Леванте»

«Атлетико» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Атлетико
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