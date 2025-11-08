08.11.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
19
Альварес
3-3-1-2-1
13
Райан
4
де ла Фуэнте
4
Эльхесабаль
2
Морено
22
Тольян
16
Арриага
3
Санчес
8
Оласагасти
7
Бруге
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
13
Руджери
20
Молина
20
Молина
13
Руджери
10
Баэна
22
Галлахер
22
Галлахер
10
Баэна
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
20
Симеоне
31
Гонсалес
31
Гонсалес
20
Симеоне
8
Барриос
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Барриос
3
Санчес
28
Маттурро
28
Маттурро
3
Санчес
4
Эльхесабаль
6
Рей
6
Рей
4
Эльхесабаль
22
Тольян
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Тольян
7
Бруге
25
Моралес
25
Моралес
7
Бруге
8
Оласагасти
10
Койялипу
10
Койялипу
8
Оласагасти
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хулиан Калеро
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
1
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
21
4
Нарушения
5
6
Офсайды
1
4
Количество передач
628
212
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.14
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Леванте», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»