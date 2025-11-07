07.11.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
4-3-1-2
1
Дитуро
17
Педроса
22
Аффенгрубер
23
Чуст
15
Нуньес
18
Агуадо
14
Фебас
4
Мендоса
17
Хосан
30
Родригес
17
Мир
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
14
Кубо
11
Гедеш
10
Оярсабаль
10
Мендес
23
Чуст
27
Петро
27
Петро
23
Чуст
17
Хосан
22
Форт
22
Форт
17
Хосан
4
Мендоса
5
Редондо
5
Редондо
4
Мендоса
18
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
18
Агуадо
30
Родригес
11
Валера
11
Валера
30
Родригес
17
Мир
19
Силва
19
Силва
17
Мир
18
Солер
3
Муньос
3
Муньос
18
Солер
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
17
Гомес
24
Сучич
24
Сучич
17
Гомес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
14
Кубо
23
Захарян
23
Захарян
14
Кубо
11
Гедеш
6
Садик
6
Садик
11
Гедеш
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Унаи Марреро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
581
340
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Реала Сосьедад», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»