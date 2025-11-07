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  • «Эльче» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

«Эльче» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

7 ноября 2025, 21:50
Эльче
07.11.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
57' А. Родригес
89' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Хосан
(К) ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
29
Alex Garcia
ЦФ
4-3-1-2
1
Дитуро
17
Педроса
22
Аффенгрубер
23
Чуст
15
Нуньес
18
Агуадо
14
Фебас
4
Мендоса
17
Хосан
30
Родригес
17
Мир
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
14
Кубо
11
Гедеш
10
Оярсабаль
10
Мендес
23
Чуст
27
Петро
27
Петро
23
Чуст
17
Хосан
22
Форт
22
Форт
17
Хосан
4
Мендоса
5
Редондо
5
Редондо
4
Мендоса
18
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
18
Агуадо
30
Родригес
11
Валера
11
Валера
30
Родригес
17
Мир
19
Силва
19
Силва
17
Мир
18
Солер
3
Муньос
3
Муньос
18
Солер
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
17
Гомес
24
Сучич
24
Сучич
17
Гомес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
14
Кубо
23
Захарян
23
Захарян
14
Кубо
11
Гедеш
6
Садик
6
Садик
11
Гедеш
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Унаи Марреро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
581
340
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Реала Сосьедад», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Реал Сосьедад»

«Эльче» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Эльче
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