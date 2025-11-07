07.11.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
3-3-2-2
37
Яшков
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
17
Морозко
10
Козак
11
22
Векляк
3-3-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
4
Бондаренко
2
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
77
Понедельник
15
7
Алефиренко
27
Ойевуси
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
Овусу
77
77
Овусу
8
Сторчоус
10
10
8
Сторчоус
17
Морозко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
17
Морозко
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
2
9
Цуриков
9
Цуриков
2
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
27
Ойевуси
70
Климчук
70
Климчук
27
Ойевуси
Гусол
17
Салабай
17
Салабай
Гусол
Остались в запасе
Кудровка
Колос
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
1
Дмитрий Мацапура
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Кудровка - Колос
3
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Колоса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Колос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»