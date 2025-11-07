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  • «Кудровка» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

«Кудровка» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

7 ноября 2025, 17:50
Кудровка
07.11.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Колос
35' А. Сторчоус
69' А. Ррапай (П) 80' Ю. Климчук 85' А. Цуриков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
11
Roman Solodarenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
3-3-2-2
37
Яшков
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
17
Морозко
10
Козак
11
22
Векляк
3-3-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
4
Бондаренко
2
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
77
Понедельник
15
7
Алефиренко
27
Ойевуси
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
Овусу
77
77
Овусу
8
Сторчоус
10
10
8
Сторчоус
17
Морозко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
17
Морозко
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
2
9
Цуриков
9
Цуриков
2
7
Алефиренко
14
Кане
14
Кане
7
Алефиренко
27
Ойевуси
70
Климчук
70
Климчук
27
Ойевуси
Гусол
17
Салабай
17
Салабай
Гусол
Остались в запасе
Кудровка
Колос
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
1
Дмитрий Мацапура
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Кудровка - Колос
3
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Колоса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Колос»

«Кудровка» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Кудровка
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