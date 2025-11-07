07.11.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-3-3
31
Билык
3
Григоращук
77
Кох
97
Климец
70
Кирюханцев
10
Себерио
5
Запорожец
8
Миронюк
77
21
Супряга
20
Сидун
3-2-1-3-1
1
Федоривский
5
Курко
37
Дубко
50
55
Суханов
24
Прокопенко
17
Черненко
11
Грисьо
10
Слободян
97
Ильин
9
Устименко
5
Запорожец
17
Демченко
17
Демченко
5
Запорожец
10
Себерио
28
28
10
Себерио
21
Супряга
23
Борячук
23
Борячук
21
Супряга
8
Миронюк
12
12
8
Миронюк
17
Черненко
32
32
17
Черненко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
11
Грисьо
42
Пасич
42
Пасич
11
Грисьо
97
Ильин
13
Мединский
13
Мединский
97
Ильин
9
Устименко
99
99
9
Устименко
Остались в запасе
Эпицентр
Оболонь
22
Arseniy Vavshko
ВР
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
23
Vadym Stashkiv
ВР
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Эпицентр - Оболонь
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Оболони», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь»
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Источник: «Бомбардир»