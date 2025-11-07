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  • «Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

7 ноября 2025, 15:20
Эпицентр
07.11.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Оболонь
74' В. Сидун
11' Д. Устименко 15' О. Слободян (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
97
Олег Ильин
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-3-3
31
Билык
3
Григоращук
77
Кох
97
Климец
70
Кирюханцев
10
Себерио
5
Запорожец
8
Миронюк
77
21
Супряга
20
Сидун
3-2-1-3-1
1
Федоривский
5
Курко
37
Дубко
50
55
Суханов
24
Прокопенко
17
Черненко
11
Грисьо
10
Слободян
97
Ильин
9
Устименко
5
Запорожец
17
Демченко
17
Демченко
5
Запорожец
10
Себерио
28
28
10
Себерио
21
Супряга
23
Борячук
23
Борячук
21
Супряга
8
Миронюк
12
12
8
Миронюк
17
Черненко
32
32
17
Черненко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
11
Грисьо
42
Пасич
42
Пасич
11
Грисьо
97
Ильин
13
Мединский
13
Мединский
97
Ильин
9
Устименко
99
99
9
Устименко
Остались в запасе
Эпицентр
Оболонь
22
Arseniy Vavshko
ВР
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
23
Vadym Stashkiv
ВР
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Эпицентр - Оболонь
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Оболони», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь»

«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Эпицентр
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