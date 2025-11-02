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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:50
Торпедо-БелАЗ
02.11.2025, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Минск
73' Н. Дауда Натама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
19
Руцкий
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
44
Бутаревич
14
6
Премудров
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
3-4-1-2
23
Игнатьев
91
Назаренко
5
Жевнеров
3
Сокол
2
Дихтиевский
29
Дубинец
26
Варакса
15
Яцкевич
23
Турич
11
Натама
22
Макась
14
9
Бородин
9
Бородин
14
25
Василевич
26
Седько
26
Седько
25
Василевич
8
Селява
15
Скавыш
15
Скавыш
8
Селява
3
Сокол
79
Свириденко
79
Свириденко
3
Сокол
2
Дихтиевский
33
Малицкий
33
Малицкий
2
Дихтиевский
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
25
Тимофей Юрасов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
30
Александр Гутор
ВР
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Минск»

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Торпедо-БелАЗ
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