02.11.2025, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-2-2-1
35
Малащицкий
19
Руцкий
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
44
Бутаревич
14
6
Премудров
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
3-4-1-2
23
Игнатьев
91
Назаренко
5
Жевнеров
3
Сокол
2
Дихтиевский
29
Дубинец
26
Варакса
15
Яцкевич
23
Турич
11
Натама
22
Макась
14
9
Бородин
9
Бородин
14
25
Василевич
26
Седько
26
Седько
25
Василевич
8
Селява
15
Скавыш
15
Скавыш
8
Селява
3
Сокол
79
Свириденко
79
Свириденко
3
Сокол
2
Дихтиевский
33
Малицкий
33
Малицкий
2
Дихтиевский
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
25
Тимофей Юрасов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
30
Александр Гутор
ВР
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»