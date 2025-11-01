Введите ваш ник на сайте
  • «Монако» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Монако» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября, 19:49
Монако
01.11.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Париж
53' М. Саймон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
27
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
31
Samir Sophian Chergui
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
21
Максим Лопес
(К) ЦП
17
Adama Camara
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Монако
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
41
Pape Cabral
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Люка Миша
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
8
Лоан Дусе
ОП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Кен
5
Керер
22
Салису
4
Тезе
20
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
11
Аклиуш
10
Головин
27
Дьятта
14
Бирет
4-3-2-1
35
Трапп
31
5
Мбоу
6
Отавио
2
Оллила
21
Лопес
17
33
Лис-Мелу
10
Кеббаль
27
Саймон
11
Крассо
20
Уаттара
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
20
Уаттара
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
31
Фати
31
Фати
11
Аклиуш
28
Кулибали
19
Иленихена
19
Иленихена
28
Кулибали
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
2
Оллила
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
2
Оллила
17
8
Дусе
8
Дусе
17
11
Крассо
9
Геббельс
9
Геббельс
11
Крассо
27
Саймон
12
Дико
12
Дико
27
Саймон
Остались в запасе
Монако
Париж
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
41
Pape Cabral
ЦП
21
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
41
Pape Cabral
ЦП
21
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Монако - Париж
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
518
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Парижа», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Париж»

«Монако» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1
