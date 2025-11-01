01.11.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
Монако
3-2-1-3-1
16
Кен
5
Керер
22
Салису
4
Тезе
20
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
11
Аклиуш
10
Головин
27
Дьятта
14
Бирет
4-3-2-1
35
Трапп
31
5
Мбоу
6
Отавио
2
Оллила
21
Лопес
17
33
Лис-Мелу
10
Кеббаль
27
Саймон
11
Крассо
20
Уаттара
17
Идумбо Мусамбо
Остались в запасе
Монако
Париж
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
41
Pape Cabral
ЦП
21
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Obed Nkambadio
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Монако - Париж
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
518
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Парижа», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»