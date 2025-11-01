Статистика матча МЛ Витебск - Ислочь
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
8
0
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Ислочи», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»