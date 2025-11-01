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  • «МЛ Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«МЛ Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 17:05
МЛ Витебск
01.11.2025, суббота, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ислочь
Статистика матча МЛ Витебск - Ислочь
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
8
0

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Ислочи», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск»«Ислочь»

«МЛ Витебск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь МЛ Витебск
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